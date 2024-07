Orbán Viktor a kijevi útról: „Ez nem a mi háborúnk” (videó)

A Zelenszkijjel való tárgyalással kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: több célja is volt.

„Először is véget akartam vetni az elmúlt évek nem kifejezetten virágzó kapcsolatának, amely Ukrajna és Magyarország között kialakult, és azt mondani, hogy ez a múlt, koncentráljunk a jövőre, mert sok dolgot tehetünk közösen” – mondta. Az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban elmondta: vannak bizonyos kritériumok a kisebbségekkel kapcsolatban, amit minden Unióhoz csatlakozni vágyó államnak teljesítenie kell. Most szeretnének együttműködni Ukrajnával, hogy miként tudna egy olyan akció tervet kidolgozni, ami segítheti őket az EU csatlakozási tárgyalásokban, és jó a magyar kisebbségnek is.

A béketárgyalások jövője

Másik cél az volt, hogy megismerje mi jelenleg Zelenszkij békével kapcsolatos pozíciója. Orbán Viktor elmondta: nem akarta meggyőzni az ukrán elnököt semmiről, hanem meg akarta ismerni hogy mi az álláspontja. Szerinte ahhoz, hogy béke legyen először meg kell ismerni, hogy a feleknek milyen limitje vannak.

A miniszterelnök hozzátette: a békéhez vezető tárgyalási folyamat nagyon lassú és komplikált lenne. Éppen ezért azt vetette fel Zelenszkijnek, hogy mi lenne ha előbb tűzszünetet kötne és akkor fel lehetne gyorsítani a béketárgyalást.

Az ukrán elnöknek Orbán Viktor leírása szerint nem kifejezetten tetszett ez az ötlet.