Nincs megállás, szombaton tovább drágulnak az üzemanyagok

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti. A héten szombaton is emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. A benzinért bruttó 4 forinttal fizethetünk majd magasabb árat a hétvégétől, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal emelkedik – számolt be a holtankoljak.hu.

Így az átlagárakkal számolva, szombattól 606 forintot kell fizessünk egy liter 95-ös benzinért, és 627 forintot egy liter gázolajért.

Az elmúlt kilenc napban öt alkalommal változott az üzemanyagok ára, összesítve a benzinért bruttó 15 forinttal kell többet fizetni június 14 óta, míg a gázolaj ára 31 forintot emelkedett ilyen rövid idő alatt.