„Ez a győzelem még a Marsról is látszik” – újraválasztott polgármester a Mandinernek

Az évmilliók múzeuma, azaz: a Komlóverzum (Forrás: Bama/Löffler Péter)

Polics József a Komlóverzumon kívül még három nagyobb beruházást emelt ki az elmúlt öt évből: felépítették a Kaptár Művelődési Központot; megépült a bétai elkerülő út, hogy a belvárosban lakóknak ne kelljen végigvezetniük az egész városon; és befejeződött a kisbattyáni összekötő út felújítása.

„Ez a négy beruházás 3,8 milliárd forintos kormányzati támogatással valósult meg, úgy, hogy Komló város önkormányzatának 23 millió forint önrészt kellett hozzátennie” – összegzett Polics.

„Baloldali szavazók nélkül nem tudtam volna nyerni”

Polics József kihívójának, Barbarics Ildikónak egy másik kritikája az volt a városvezetéssel szemben, hogy nagy az elvándorlás.

Baranya amúgy is az egyik legelszigeteltebb vármegye, Komló pedig a megyeszékhelytől, Pécstől is nagyjából harminc perces távolságban van autóval, a bányászat megszűnésével pedig valóban sokkal nehezebb lett a munkanélküliség orvoslása a városban. Megkérdeztük a polgármestert, hogyan veszik fel a küzdelmet ezekkel a problémákkal.

A komlói Kaptár Művelődési Központ átadó ünnepsége (Forrás: Bama/Löffler Péter)

„Van munkahelyteremtő és munkahelymegőrző önkormányzati rendelet, ami baloldal idejében nem volt. Van otthonteremtési rendelet, ami baloldal idejében nem volt. Én hallgatói ösztöndíjnak hívom, de a szakmunkásképzés is beletartozik egy másik programunkba. Közel hatszáz önkormányzati lakásunk van, ezeknek egy része szakembereknek van fenntartva, pontosan azért, hogy jól képzett munkaerőt hozzunk ide és telepítsünk le” – sorolta a polgármester.

Kérdésünkre, hogy mindez mire volt elég, elmondta:

2010-ben 27 százalékos munkanélküliséggel vettem át a várost, 3,3 milliárdos adósságállománnyal. Ma 7,6 százalékos a munkanélküliség és 160 millió forint a beruházásokhoz kapcsolódó hitelállományunk. A 2010-es adóbevételünk 700 millió volt, tavaly közel másfél milliárd úgy, hogy 2012 óta nem emeltünk semmilyen adót, ami azt jelenti, hogy megerősödtek a vállalkozások, fölszívtak sok munkanélkülit, és ez a kormányzati és önkormányzati támogatásoknak köszönhető.

Nagyon sok kis és középvállalkozás telepedett meg Komlón és ezt a helyiek is látják és elismerik. Én baloldali szavazók nélkül soha nem nyernék Komlón. Ötezerkétszáz szavazatot kaptam most, ami azt jelenti, hogy a város baloldali lakói is értékelik a munkámat.”