Néhány napja Dabason szörnyű tragédia történt: egy fiatal nő a kutyáit sétáltatta a folyóparton, és az egyik eb a vízbe esett. A nő megpróbálta kimenteni, de belefulladt, holttestét búvárok találták meg. A kutyus viszont nem került elő, az erről beszámoló cikk, miután gyorsan napirendre tér a fiatal nő halála fölött, szívszorítóan így fejeződik be: »Az eltűnt kutyát azóta sem találták meg. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat később azt írta erről: Sajnos azt kell feltételeznünk, hogy Dorka kutya is áldozata lett a balesetnek, amelyben a gazdája elhunyt. Egyeztetve a hozzátartozókkal (a kutya hozzátartozóival? Blökivel és Frakk-kal? UZs.) tesszük közzé az alábbi fotót, hátha a tragédia árnyékában valami csoda mégis történhetett«. Hogy jobban átélhessük a drámát, Dorkáról van is kép; az ember áldozatról értelemszerűen nincs, neki a nevét sem ismerjük.”