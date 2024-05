Rendőrfőkapitány: Budapest az egyik legbiztonságosabb főváros a világon

Nyitókép: a budapesti rendőrfőkapitány a X. Országos Rendőr és Tűzoltónapon, 2023. április 22-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Terdik Tamás vezérőrnaggyal, Budapest rendőrfőkapitányával készített interjút a Magyar Nemzet. A főkapitány egyebek mellett elmondta, hogy intenzív éve volt tavaly a BRFK-nak, számos kulturális, sport és politikai rendezvényt biztosítottak a fővárosban, ráadásul tavaly Ferenc pápa három napot is eltöltött Budapesten.

2023-ban 3240 rendezvényt biztosítottak, ebből csak 13 volt, amit megtiltottak vagy korlátoztak. Terdik szerint ez is azt mutatja, hogy a BRFK a lehető legszélesebb körben biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot.

A főkapitány kitért ara is, hogy a budapesti rendőrök átlagos kiérkezési ideje 12 perc, így az országban az egyik leggyorsabb egység az övék.

Hangsúlyozta:

tőlünk teljesen független felmérések is azt mutatják, hogy Budapest biztonságos város.

Például az egyik neves turisztikai magazin reprezentatív felmérése szerint az egyedül utazó hölgyek tekintetében Budapest az egész világon a harmadik legbiztonságosabb város. A Jewish News Syndicate pedig arról írt tavaly, hogy „Budapest az egyetlen olyan nagy európai főváros, amely megérdemli a zsidók számára a biztonságos jelzőt”.

A számokról szólva kifejtette: a fővárosban tavaly és tavalyelőtt is összesen körülbelül negyvenezer bűncselekményt követtek el. Egyes bűncselekmény típusok száma emelkedett, másoké csökkent. Tavaly 35 emberölés történt Budapesten és mindegyiket sikerült felderíteniük.

Drasztikusan csökkent a lakásbetörések száma is, de a személygépkocsi lopás is jóval kevesebb volt az elmúlt évben, mint korábban.

A rendőrfőkapitány ugyanakkor beszélt arról is, hogy

az elmúlt években nagyon komoly, emelkedő tendenciát mutat a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma.

Éppen ezért hozták létre 2021-ben az önálló kibervédelmi egységet és egy évre rá már egy műveleti központ is megalakult.

„Újra és újra felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy figyeljenek oda, ne dőljenek be az online csalóknak, és ne árulják el nekik a bankkártya adataikat” – figyelmeztetett az interjúban Terdik Tamás.

Hozzátette: érdekesség, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta az ilyen bűncselekmények egy szabad szemmel is jól látható részénél

ukrán hátteret és elkövetőket azonosítottak.

Erre egyelőre azonban nem találtak magyarázatot.

A tavalyi antifa támadás kapcsán elmondta: az elkövetés után három főt azonnal elfogtak, ők már bíróság előtt állnak, további 17 főt keresnek Ebből a 17 főből 14-et be is azonosítottak, közülük már hármat el is fogtak, a kiadatásuk folyamatban van. Hozzátette: a rendőrségnek volt olyan információja, hogy a baloldali szélsőségesek idén is támadásokra készültek volna, de ezt sikerült megelőzni.