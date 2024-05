Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

„A Heti hetes egykori sztárjáról, Hernádi Juditról legutoljára akkor írtam, amikor Gulyás Márton vendége volt a Partizánban még tavaly novemberben. A Jászai Mari-díjas, baloldali színésznő nem hazudtolta meg önmagát, ezúttal is bizonyította, hogy nem kedveli a konzervatív kormányt, kőkeményen beleszállt Orbán Viktorba és a kormányába: »Volt egy nagy tanulság, mióta itt »rendszerváltás« volt. […] Ennek valami értelme kell hogy legyen, de nem idevonatkozóan. Én abban hiszek, hogy Európát tekintve van értelme annak, hogy ez itt velünk történik. Az, hogy ez itt így van, az például Európának megmutatta, hogy mi az, amiben lépnie kell. Rossz, savanyú kovász. Sz…r benne lenni.«

A beszélgetésből kiderült, hogy a művésznő is csak európai megoldásban, külföldi segítségben bízik, ha a kormány elmozdítására gondol, mert meglehetősen rossz véleményt fogalmazott meg az ellenzéki pártokról.

A művésznő a napokban ismét hallatott magról. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezett fórumbeszélgetésen volt vendég, amelyet a kerület ellenzéki polgármesterjelöltje, Mustó Géza Zoltán szervezett, és Gyurcsány főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely is tiszteletét tette rajta. A Blikk tudósított az eseményről, ahol Hernádi a következőket mondta: »Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül. (…) Azt gondolom, ez a lányomat is érinti, de hát ezt bizonyítani nem tudom. Anyaként ezt borzalmasan rossz megélni, mert önmagamért tudom vállalni a felelősséget, de az, hogy ő esetleg nem azt kapja, amit kaphatna, amit megérdemelne, nos, ez nagyon rossz.«”

