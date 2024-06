Argentína, Suriname, Brazília, Kamerun, Kongó és Törökország – összegyűjtöttük, honnan érkeznek a legerősebb európai válogatottak csillagjai

No, de mi a helyzet a magyar válogatottal?

A magyar válogatottban öt olyan játékos van, akik – különböző okok miatt, de – nem Magyarországon születtek. Ezek közül Nego Loic az egyetlen olyan futballista, akinek egyáltalán nincs magyar kötődés a családjában. A Le Havre játékosa fiatalkorában játszott a francia U19-es válogatottban, méghozzá a világbajnok, Antoine Griezmann-nal együtt.

Nego Loic (balról fent második) és Antoine Griezmann (balról lent első) a francia U19-es válogatottban. Fotó: PASCAL ALLEE / HOT SPORTS / DPPI VIA AFP

A Kaiserslauternben született Willi Orbán édesapja magyar, édesanyja lengyel származású. Az RB Leipzig csapatkapitánya 2018 óta erősíti a magyar nemzeti csapatot. Callum Styles esetében egy generációval tovább kell mennünk: „Édesanyám ágán a nagymamám volt magyar, de ő sajnos már elhunyt. Magyarországon született, majd Angliába költözött, ahol megismerte a nagypapámat.

Most, generációkkal később én térek vissza Magyarországra”

– nyilatkozta korábban a középpályás.

A szerb-magyar kettős állampolgárságú Kerkez Milos a vajdasági Újverbászon született. Arról, hogy miért a magyar válogatottat választott, ezt mondta: „Mindig Magyarország volt az első! Édesapám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és miután én is, így nem volt kérdés. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem, ha egyszer odáig jutok a karrieremben, magyar válogatott szeretnék lenni. Arról nem is beszélve, hogy Szerbia sohasem keresett meg, Magyarország viszont már tizenöt éves koromban.

Itt tisztelnek, ahogyan a családomat is, ezt sohasem fogom elfelejteni.”

Dárdai Márton esetében magyar szülőkről beszélhetünk, azonban édesapja futballkarrierje miatt ő már Berlinben született 2002-ben. A fiatal védő tehetségét jól mutatja, hogy korábban oszlopos tagja volt a német U-válogatottaknak: játszott az U16-os, U17-es, U19-es és az U21-es csapatban is.

Végül januárban úgy döntött, a magyar felnőtt nemzeti 11-et akarja erősíteni.