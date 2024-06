Helyszíni edzésriport Németországból: érzékeny helyen találta el Szoboszlai a csapattársát! (VIDEÓ)

Nyitókép: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Az ajándékozás napja volt a keddi Weiler im Allgäuban, a magyar futballválogatott németországi főhadiszállásán. A falu polgármester, Tobias Painter egy olyan díszes kolompot adott a csapatnak, amelyet a tehenek nyakába kötnek, míg a mienk egy dedikált Eb-labdát a politikusnak. Szoboszlai Dominikék a település vendégkönyvébe is beírták a nevüket az utókornak.

„Mi egy nagyon kis falu vagyunk még Bajorországban is. Óriási büszkeség számunkra, hogy vendégül láthatjuk a magyar labdarúgó-válogatottat. Weiler im Allgäu életében nagy esemény ez. Azzal, hogy az önök nemzeti csapata nálunk lakik, nemcsak a német és a magyar, de a világsajtóban is a hírünket viszi. Nem túlzás azt állítanom, hogy a magyar válogatott itteni felkészülése történelmi pillanat a településünk életében” – mondta boldogan a csapat kedd délelőtti edzése előtt a falu polgármestere. Tobias Painter azt is elárulta, sok magyar él a faluban és a környéken, többen dolgoznak a hotelben is, ahol Szoboszlaiék megszállnak. A helyi politikus bízik benne, hogy hozzá tudunk járulni a válogatottunk továbbjutásához. Tippelésre is vállalkozott, szerinte a német és a magyar csapat is továbbjut a csoportjából. „Ámen” – mondhatjuk erre.

De a jövőt senki sem látja, az viszont nagyon valószínű, hogy a szombaton Svájctól elszenvedett 3–1-es vereség után Gulácsiék legnehezebb meccse következik szerda este a házigazda Németország ellen. A stuttgarti meccs előtti utolsó, kedden délelőtt megtartott edzésen sok minden nem derült ki. Csupán annyi, hogy Loic Nego és Balogh Botond nem fog kezdeni, sőt nagy valószínűséggel csereként sem fog pályára lépni. Ők volt ugyanis azok a keretből, aki nem voltak ott a pályán. Szerettünk volna valamit megtudni az állapotukról, ám az MLSZ sajtóosztályának munkatársa csupán annyit mondott, hogy ők most külön készülnek. Bárhogy is, velük vagy nélkülük, szerdán a házigazda németek ellen bravúros pontszerzésre lenne szüksége ahhoz, hogy még reménykedhessünk a továbbjutásban.