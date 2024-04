Magyar Péterről a saját szüleit eláruló szovjet pionír esete jutott Fodor Gábor eszébe

Nyitókép: Fodor Gábor Facebook oldala

Fodor Gábor, az egykori Fidesz-alapító, majd később SZDSZ- és MLP-politikus a Hit Rádió műsorának vendége volt, a beszélgetés során Magyar Péter személyes és szerepvállalása is szóba került. Fodor először magáról a politikusról beszélt: „természetesen nem tudjuk és nem ismerjük igazából a politikai szándékait, elképzeléseit”, majd úgy folytatta: „az elmúlt évtizedekben semmit nem tudtunk róla politikailag, tehát neki nincs politikai múltja, csak az alapján tudjuk megítélni, szerintem, amit jelen pillanatban látunk”.

Az egykori Fidesz-alapító nem boldog attól, amit eddig tapasztalt:

az antré az én szememben rendkívül rossz volt”,

ezután részletesebben is kifejtette: „erkölcsileg az egy nagyon súlyos dolog, ha valaki azzal robban be a magyar politikába, hogy felveszi titokban a házastársával folytatott beszélgetést, majd azt a beszélgetést a házastársa tudta nélkül nyilvánosságra hozza azért, hogy lejárassa a másikat”.

A műsorvezető ezután kitért arra, hogy a Klubrádióban Hegedűs András, az Ügyészek Országos Egyesületének volt elnöke felháborodott azon, hogy az Fodor Gábor szerint nem érdekes, hogy Varga Judit mit mondott a felvételen, hanem az elkészültének morális kérdései fontosabbak, amire a volt politikus válasza az volt, hogy „részben félreértette”, mert

„azt mondtam, hogy abban az értelemben nem érdekes, hogy az ügyészség ezt ki fogja vizsgálni.”

Kifejtette: „azért azt számításba kell venni, hogy maga az érintett, aki beszél rajta, Varga Judit elmondta több alkalommal, hogy ő ezt egy magánbeszélgetésben beszélgetésben mondta, méghozzá egy olyan beszélgetésben, amelyben ő egy rossz kapcsolatban élt, szabadulni akart az egészből, lényegében ráhagyott mindent a férjére, illetve visszamondott olyan dolgokat, amiket szeretett volna hallani”.

Én politikailag érdekesebbnek találom, vagy relevánsabbnak találom ennek a nyilvánosságra hozatali módját.”

– fejtette ki Fodor Gábor.

A műsorvezető ezután arra is kitért, hogy olyan vélemények is akadnak, melyek szerint az mindegy, hogyan került nyilvánosságra a felvétel, az a lényeg, ami benne van. Fodor erre egy régi emlékét felelevenítve reagált: „emlékszem még arra, ifjú koromból, amikor az iskolai oktatásban kötelező volt tanulni mindenféle borzalmat, a kommunista párt történetét”, majd folytatta: „a szovjet birodalom történetéből is elemeket, és nekünk is ugye a pionírokat állították példaképül, a szovjet kis úttörőket”.

Ennél a résznél talált párhuzamot: „és emlékszem, hogy volt, ha jól emlékszem, egy Morozov nevű pionír”, emlegeti fel a fiatal fiút, „aki azért volt nagyszerű szovjet pionír a szovjetek szerint, mert annyira kiváló kisfiú volt, hogy amikor a szülei valamit tettek”, ezen a ponton csak találgat: „terményt rejtettek el, vagy valami iratokat nem adtak oda a hatóságnak, amit oda kellett volna, ő feljelentette a szüleit”.

Mert úgy ítélte meg, hogy az állam érdeke az fontosabb, mint a magán erkölcs.”

Fodor Gábor ezt az esetet nem tartja erkölcsileg jó példának. Azt mondta: „én akkor is elhülve és elborzadva néztem”, majd úgy folytatta: „szóval én azt gondolom, hogy nem írja felül szerintem a becsület és a tisztességnek a szabályait az, hogy azt gondoljuk, hogy állítólagos… államérdek vagy közérdek alapján nekem a saját feleségemmel szemben így kell viselkednem”. Kihangsúlyozta: szerinte ott súlyos baj van, ahogy ezzel a pionírral is súlyos baj volt, hogy fel kell jelentenie a szüleit.

Szerintem nem kell. Szerintem nem kell felvenni a feleségünkkel folytatott beszélgetést sem titokban… mert ez egyszerűen nem tisztességes”

– jegyezte meg.

Végül szóba került, hogy maga a felvétel nyilvánosságra hozatala mennyire lehetett előre eltervezett. Erre eképpen reagált: „azt gondolom, hogy ez egy spontán történés volt… részben egy házastársi konfliktusból”, majd folytatta: „illetve abból származott, hogy úgy ítélte meg Magyar Péter, hogy egyszerűen az ő megélhetése, egzisztenciája itt nincs biztosítva, mert kikerül azokból az állásokból, amelyekben volt az előző évtizedben”.

Fodor szerint Magyar „is belecsöppent egy olyan szituációba, amiről az a gyanúm, hogy az első pillanatban még nem is gondolta, hogy ez lesz belőle”. Végül az alábbiakkal zárta gondolatait: „most neki már meg kell felelni valamilyen módon azoknak az elvárásoknak, amit támasztanak vele szemben”.

A teljes beszélgetést alább lehet meghallgatni/megnézni: