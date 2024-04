Az önkormányzati választásokba nem fog tudni bekavarni, de az EP-választáson, ha tényleg indul, komoly meglepetést okozhat, ami aztán hatalmasra növeli majd az amúgy sem csekély önbizalmát. Szóval június 9. után lesz itt egy hepciáskodó lájkbajnok, aki magának követeli a vezérszerepet, és lesznek a sebeiket nyalogató ellenzéki pártok, amelyek tovább őrlődnek a Gyurcsánnyal vagy Gyurcsány nélkül dilemmájában.

És persze lesz Gyurcsány, örökké lesz Gyurcsány, aki idővel ezt az új önjelölt messiást is rutinosan kiböjtöli, ahogy a többit is kiböjtölte már. Mindebből következik, hogy a Fidesznek továbbra is maga-magát kell megújítania és fölfrissítenie, mert az ellenzéktől ehhez segítségre nem számíthat.”

***