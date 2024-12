Egy vérből valók vagyunk – Tősér Ádám és Nagy Krisztián a Mandinernek

DAC film: elmesélni, milyen jó, hogy itt vagyunk December 12-étől vetítik Magyarországon az FC DAC 1904 futballklub történetét és a szlovákiai magyar közösséget bemutató filmet. A 94 perces alkotás a sporton keresztül nem csupán a dunaszerdahelyi klub sikereit és küzdelmeit tárja elénk, hanem egy mélyebb, társadalmi és kulturális utazásra is hív, hiszen a DAC más, mint a többi futballcsapat, a stadionon túl is súlya van. A DAC, nevéhez híven, a felvidéki magyarság identitásának alapjává vált a viharos 20. században. Az elmúlt százhúsz évben öt államalakulathoz tartozó Csallóközben már a klub puszta működése is csodának számít, ám a DAC a megmaradás és a nemzeti összetartozás szimbóluma lett. A dokumentumfilm elsősorban arról a közösséghez tartozásról szól, amit ez a klub éltet. A csapat mérkőzésein anyaországi és erdélyi szurkolók is rendszeresen feltűnnek, akik a saját klubcsapatuktól függetlenül összekapaszkodva üzenik mindenkinek, hogy „mi egy vérből valók vagyunk”.

Miért olyan különleges Dunaszerdahely, mi jellemzi az itt élőket?

Nagy Krisztián: Dunai szigetként a Csallóköz eleve egy zártabb, különálló egység. Ehhez jön az, hogy az itt élő lakosság többsége jelenleg is magyar; tehát annak ellenére, hogy nemzeti kisebbségi csoportot képezünk Szlovákiában, a szigeten még mindig többségben vagyunk. Van saját nyelvjárásunk is: a csallóközi magyar más, mint a többi régióban hallható magyar nyelv. Mindezen felül az elhelyezkedésünk is szerencsésnek mondható, hiszen közel vagyunk Budapesthez, Pozsonyhoz és Bécshez is. Dunaszerdahely pont a sziget közepén fekszik, tehát szó szerint a szíve és a központja, és minden összpontosul itt, ami a Csallóközre jellemző.

Milyennek írná le a szlovák–magyar együttélést?

N. K.: Úgy gondolom, hogy

a szlovák–magyar ellentét művileg gyártott probléma, itt abszolút békességben élnek az emberek.

Aki azt mondja, hogy a Csallóközben nincs megértés a két nemzetiség között, az hazudik. Minden, ami etnikai feszültséget kelthet, az általában felülről, a hatalom felől érkezik, és azért generálják, mert politikai tőkét akarnak kovácsolni belőle. Az itt élő szlovákok nagy része tud magyarul, aki pedig „újkori telepes”, majd megtanul idővel, mert rákényszerül. Mi abszolút befogadók vagyunk; amíg minket megértenek, és elfogadják azt, hogy hová jöttek, addig természetesen mi is elfogadjuk azt, aki idejön. Mi tudjuk, mit jelent kisebbségben lenni, ezért amit elvárunk a többségtől, azt igyekszünk nyújtani az itteni kisebbségnek.