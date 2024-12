„Ma reggeli rádiós ébresztő-műsorában Bochkor Gábor (egy hallgatói sms-re reagálva) azt mondta: »önkormányzati dolgozónak az megy, aki sehova máshova nem volt jó.«

Bochkor saját bevallása szerint is ez tudatos provokáció volt, ami valahol persze része egy ilyen műsornak, kell a hallgatottság, kell az »sms-cunami.« Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, 3000, önkormányzatunknál dolgozó kollégám nevében is: Egy olcsó poén kedvéért belelépni sokak lelkébe és azt állítani, hogy ők a társadalom legkevésbé értékes tagjai, szimpla bunkóság és arrogancia – akkor is, ha ez egy kitalált és felépített műsorvezetői imidzs része.

Önkormányzati dolgozók az óvó nénik, a háziorvosok, a szociális munkatársak, vagy például a távhőt és a létesítményeket működtető mérnökök és gépészek, a közterületeket tervező és gondozó emberek. Nélkülük meglehetősen pocsék lenne az élet Fehérváron, vagy bármely településen. Ez akkor is így van, ha néhány önkormányzati munkakör persze soha nem lesz se kedvelt, se népszerű, ilyen a parkolóőrök feladata például.

Annál inkább hálás vagyok azoknak, akik ellátják ezeket a feladatokat. Mert minden munkakörnek, feladatnak, hivatásnak megvan a maga nehézsége és állandó kihívása. Néhány kollégámnak az, hogy a kötelességéért sokan nem szeretik. Egy rádiós műsorvezetőnek pedig óriási a felelőssége, ezért is lenne fontos, hogy ügyeljen a szavaira. Főleg akkor, ha valóban rengetegen hallgatják.”