Tovább gyűrűzik Karácsonyék mikroadományos botránya

A hatóságok sok száz milliós költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása ügyében folytatnak nyomozást a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom ügyében. Nemrég derült ki, hogy az adóhivatal a mikroadományok ügyében egy embert már gyanúsítottként is kihallgatott – írta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint ez a személy akár Perjés Gábor, II. kerületi párbeszédes képviselő is lehet, aki a 99 Mozgalom hivatalos képviselője is, és aki a lap szerint nem cáfolta a hírt, ugyanakkor a lap kérdéseire sem volt hajlandó válaszolni.

A feltételezést, hogy Perjést hallgathatták ki, a Magyar Nemzet szerint az is alátámasztja, hogy a párbeszédes politikus lakcímére jegyezték be a mozgalmat, illetve ő volt az, aki félmilliárdnyi »mikroadományt« készpénzben befizetett az egyesület számlájára”

– írja a lap.

Mint ismert, ez a mozgalom volt az, amelyik Karácsony Gergely előválasztási kampányát finanszírozta. Az volt a céljuk, hogy egy erős baloldali ernyőszervezet jöjjön létre, azonban a főpolgármester visszalépett Márki-Zay Péter javára, a 99 Mozgalom pedig visszavonult.

Tizenkilenc alkalommal, 506 millió forintnyi összeg, készpénzben

A Nemzeti Információs Központ titkosítás alól feloldott dokumentumai rámutattak, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal, készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Ezek után Karácsony azzal védekezett, hogy az összeg mikoradományokból jött össze, azonban az érvelését sok ellenzéki párt nem fogadta el.

A Magyar Nemzet MSZP-s forrásai azonban arról beszéltek, a szocialisták átverve és becsapva érzik magukat. Karácsonyék érvelését ráadásul az OTP sem hitte el: egy belső vizsgálatuk rámutatott, az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Valamint kiderült az is, hogy a nagyrészt euróban és fontban lévő bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak.