Egyetlen közegnek szeretnénk megfelelni: a nézőnek – Szalai Vivien a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner-archív

Tavaly októberben az Elle magazin címlapján szerepelt mint emblematikus nő a médiában Erős Antóniával és Szabados Ágnessel. Mit gondol, milyen a nők helyzete ezen a területen, kell-e egyáltalán aránytalanságokról beszélni?

Nem érzem a hátrányos megkülönböztetést. Lehet, hogy nem leszek mindenkinek szimpatikus, de alapvetően nem teszek különbséget férfi és női munkaerő, vezető között. Az elhivatott, tehetséges, szorgalmas, lojális munkaerőben és vezetőben hiszek, függetlenül attól, hogy milyen nemű. A médiában kiegyensúlyozottnak látom a férfi-nő arányt – mondom ezt dacára annak, hogy a TV2-nél én vagyok az első nő a hírigazgatói poszton. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyúttal rekordtartónak is számítok, én töltöm be a leghosszabb ideje a posztot, amire nagyon büszke vagyok, küzdelmes terepről beszélünk. Megjegyzem, sok nő elköveti azt a hibát, hogy túlságosan férfias akar lenni, nem pedig önmagát adni és csak szimplán jónak lenni – mintha tudat alatt meg akarná mutatni, hogy nőként ő is ér annyit, mint egy férfi. Ezt a hozzáállást a magas beosztású nők gyakran a magánéleti szerepekre is kiterjesztik. Ezzel nem tudok azonosulni, nő létemre antifeminista vagyok, otthon szeretek ketteske lenni, ezt nem szégyellem bevallani. A munkában pedig a célom, hogy eredményes, szorgalmas, lojális és emberséges vezető legyek.