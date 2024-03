Nyitókép: Thierry Monasse/Getty Images

„Az emberiség történetének legvéresebb, legkegyetlenebb, legérthetetlenebb népirtása zajlik évtizedek óta, és ahelyett, hogy lankadna, ahelyett, hogy észbe kapnának a halálosztók, újabb és újabb lendületet vesznek. Legutóbb Franciaországban hoztak egészen szürreális döntést: a nemzetgyűlés után a szenátus is megszavazta az abortuszhoz való jogot. Eddig is szabad volt a magzatokat megölni 14 hetes korukig, minden korlátozás nélkül, most a gyilkosságot alkotmányos szintre emelték. Ilyet soha egyetlen diktatúra sem tett meg. Voltak embertelen rendszerek (mi magyarok is láttunk ilyet), de az ellenfelek vagy etnikai-társadalmi csoportok likvidálását mindenféle ürügyekkel, fű alatt és még a saját törvényeik szerint is illegálisan intézték.

Az abortuszt nem csak példátlanul magas száma teszi kirívóvá a történelmi mészárlások között, hanem az áldozatok teljes védtelensége is. Ráadásul minden egyéb népirtástól eltérően az emberek saját maguk, saját fajtájuk, saját genetikai állományuk ellen fordulnak. És míg az egyéb népirtásokról a többség legalább elítélően és szörnyülködve beszél, ezt szinte kéjes örömmel követeli ki.”