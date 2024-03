„A francia kormánynak nincs joga ártatlan és védtelen emberi életek felett rendelkezni” – Földi-Kovács Andrea a Mandinernek

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

Hétfőn este 18 órától tart demonstrációt a francia nagyköveti rezidencia előtt, a XII. kerületi Csaba utcában a Szent István Intézet, az Axióma Központ és a Védett Társadalom Alapítvány. A tüntetés címe „Danger de mort!-Vigyázat, életveszély!”, ugyanis így akarják felhívni a figyelmet arra, milyen életellenes politikát folytat a jelenlegi politikai vezetés Franciaországban.

Mint ismert, míg Emmanuel Macron francia köztársasági elnök azt sürgeti, hogy az európai államok szálljanak be Ukrajna oldalán a háborúba, addig a hónap elején kiderült az is, hogy az alaptörvénybe írják az abortuszhoz való jogot.

Üzenjük meg a gyermektelen francia elnöknek, hogy nekünk, magyaroknak a fogantatás pillanatától értékes minden gyermek, és fiainkat sem engedjük háborúba küldeni!”

– fogalmaztak a szervezők, akik közölték: Franciaországnak Budapestről azt üzenik: a halál kultúrájának való behódolás helyett szeressék, tiszteljék sokkal jobban az emberi életet.

A demonstrációval kapcsolatban Földi-Kovács Andrea, az Axióma Központ igazgatója a Mandinernek elmondta, azt a kérdést mindenképp fel kell tenni, miért döntöttek úgy a törvényhozók Párizsban, hogy az abortuszhoz való jogot külön az alkotmányban is rögzítsék.

A francia törvények eddig is szabályozták az abortuszt, ennek értelmében az a magzat 14. hetéig Franciaországban legális.”

– fogalmazott lapunknak Földi-Kovács Andrea, aki szerint a Nyugaton egy nagy politikai, kulturális és társadalmi vita zajlik az abortusszal kapcsolatban, aminek legnagyobb vesztesei a megfogant magzati életek.

Az Axióma Központ igazgatója szerint a francia kormánynak nincs joga ártatlan és védtelen emberi életek felett rendelkezni. A szakember megjegyezte, egyértelműen vannak világszerte az abortusz liberalizációjára irányuló törekvések, ez alól Magyarország sem kivétel. Ennek a folyamatnak a része az is, hogy az úgynevezett „abortuszhoz való jogot” egyre magasabb szintű jogszabályokba illesszék be. E tekintetben a francia döntés drámai mérföldkőnek tekinthető, hiszen eddig sehol a világon nem volt arra példa, hogy az alaptörvényben szerepeltessék az abortusz kérdést.

Földi-Kovács Andrea felidézte, a Guardian brit közéleti lap rovatvezetője egyik cikkében azt írta, abban bízik, hogy „más európai országok is követhetik a példát”. Megemlítette, hogy a francia példát követve Spanyolországban is felvetődött, hogy az alkotmányba írják az abortuszhoz való jogot.

Nekünk, életpárti erőknek határozottan kell fellépnünk az ilyesfajta törekvések ellen”

– fogalmazott a Mandinernek az Axióma Központ igazgatója, aki szerint mivel az orvostudományt átpolitizálták, a hippokratészi esküt pedig átírták, itt a Nyugaton a kereszténység maradt az életvédelem utolsó bástyája. Hozzátette:

„mivel a kereszténységnek van a legkoherensebb tanítása az emberi személyről, fontosnak tartjuk, hogy keresztényként minden kérdésben jelen legyünk, ahol az emberi személy méltóságát veszély fenyegeti.

Ennek a küldetésnek a részeként a magyar keresztényeket is szeretnénk emlékeztetni, hogy ebben az ügyben felelősségük felszólalni és szerepet vállalni.”

Földi-Kovács Andrea lapunknak kifejtette, hogy a Franciaországban az alaptörvénybe emelt abortuszhoz való jog törvényt is sért, hiszen a legalapvetőbb emberi jog, az élethez való jog lenne alapjaiban megsértve, ha elfogadnánk egy az „abortuszhoz való jog” létét. Szavai szerint, „ha az abortuszhoz való jogot elfogadnánk, akkor az az egyenlőséget is sértené, hiszen azzal, hogy a francia kormány alkotmányba foglalja az ún. abortuszhoz való jogot, azzal azt közvetíti, hogy vannak másodrendű francia állampolgárok is, akiket nem illetnek meg azok az emberi jogok, amelyek minden francia állampolgárt”.

A Francia Köztársaságnak az alkotmány 2. pontjába foglalt nemzeti mottója, amely az 1789. július 14-én kezdődött francia forradalom Liberté, égalité, fraternité, ou la mort! („Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy halál!”) jelmondatából származik.

Az alkotmánymódosítást megszavazó 780 francia képviselő állásfoglalása, és az eutanázia gyakorlatának kiterjesztésére vonatkozó elnöki kijelentések arra engednek következtetni, hogy Franciaország nemzeti mottójából az első három értéknek leáldozott. Emmanuel Macron vezetésével úgy tűnik inkább a halált választották.”

– mondta Földi-Kovács Andrea lapunknak.