„A nap érdekessége. Novomihajlivkának, ahol most harcok folynak, 2001-ben úgy tűnik volt magyar lakossága – valószínűleg 1 fő. Azt is érdemes látni, hogy Donyeck megye közepén is vannak (vagy inkább voltak) nem csak ukrán nemzetiségű, de túlnyomóan ukrán anyanyelvű falvak is. Még a Donbaszban sem volt 100, de 90% sem az orosz vonal támogatása – bár a többségnek 2014-ben bizonyos, hogy nem tetszett a Majdan és az új, nacionalista Ukrajna. Sem az oroszok, sem az ukránok által elénk vetített kép nem igaz a 2014-es eseményeket illetően.”

Nyitókép: Facebook