Ő az a pápa, aki miatt ma senkinek sincs névnapja

Érdekesség, hogy ezen a napon (február 24.) senki nem ünnepel névnapot, a naptárakban is csak szökőnap szerepel az aktuális névnap helyén. A hagyományosan február 24-re eső Mátyás nap szökőévekben 25-re csúszik, és az utána következő névnapok is csúsznak egy napot. Ez az átrendeződés „Mátyás ugrása” néven is ismeretes – olvasható a HVG cikkében.