Itt a bejelentés: pszichológiai alkalmassági vizsgálatot vezetnek be a gyermekotthonok vezetőinél

Máris itt az első szigorítás: Pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél – jelentette be Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár Facebookon.

Ahogyan azt Orbán Viktor Miniszterelnök már bejelentette, a Kormány több szigorítást fog végrehajtani a gyermekvédelmi intézményekben, hogy soha többé ne essen bántódásuk a gyermekeknek sehol, így az intézmény falain belül sem‼️”

– írta.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat keretében teljeskörű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél. „Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható is a Magyar Közlönyben, és azonnal hatályba is lép, hogy a vizsgálatok minél hamarabb megkezdődhessenek. A vizsgálatokat nemcsak az új kinevezéseket megelőzően, hanem a jelenlegi intézményvezetők esetében is elrendelik” – tájékoztatott az álamtitkár.

Hogyan fog történni és mit vizsgálnak?

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat a Belügyminiszter, Pintér Sándor által jóváhagyott szakmai protokoll alapján történik majd, és kétévente ellenőrzik minden intézményvezető és helyettes esetében. A Belügyminiszter meghatározza a gyermekvédelmi intézményvezetőktől elvárt vezetői kompetenciákat is, amelynek vizsgálata szintén része lesz a bevezetendő pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak.

Vizsgálják például az általános pszichés állapotot, az érzelmi-indulati kontrollt, a pszichés terhelhetőséget, a stresszel való megküzdési képességet, a felelősségtudatot, a kóros függőségeket (például játékszenvedélyt, alkoholfüggőséget, drogfüggőséget), az öngyilkosságra való hajlamot és szexuális devianciákat is

– derült ki az államtitkár posztjából.

„A Kormány a szerdai ülésén részjelentést hallgatott meg a bicskei gyermekotthon ügyéről. A gyermekeket molesztáló V. Jánost úgy nevezte ki a Fővárosi Önkormányzat a gyermekotthon igazgatójává, hogy tudhatták róla, hogy homoszexuális és szexuálisan aberrált” – tette hozzá.

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala