Magyar Nemzet: A bicskei pedofil igazgató a Demszky-korszakban végig pozícióban maradt

Kevésbé ismert tény, hogy V. János, a bicskei pedofil igazgató 1990-től 2010-ig a fővárosi balliberális vezetés bizalmát élvezte. Bár vizsgálat korábban is indult ellene, de csak a jobboldali kormány idején függesztették fel. A Magyar Nemzet cikkéből kiderült, hogy az SZDSZ-közeli Magyar Hírlap hasábjain már 1991-ben méltatták Vásárhelyit, ő pedig valamiért az Élet és Irodalomban mondott köszönetet az általa irányított otthon szponzorainak 1995 decemberében.

A lap felidézi: „A Mi Mini-hőmérőink” címmel jelent meg írás 1991-ben a Magyar Hírlap hasábjain, a téma a fiatalkorúak nevelése volt.

Ebben egyebek közt azt írták, hogy „Nem izzadságszagú kirándulások kellenek ezeknek a srácoknak, s nem unalomba fulladt, ám magasröptűnek ítélt irodalmi délutánok. Vásárhelyi János igazgató úr Bicskén, a Kossuth Zsuzsa általános iskolai intézményben például fákat ültet közösen a gyerekekkel. Télen korcsolyapályát, az összefirkált szobák falait közösen meszelik ki, s ha elmegy a szülő a suliba érdeklődni, hogyan működik deviáns csemetéje, hát azt mondja az igazgató: Jaj, anyuka, (apuka), ez a gyerek nem rossz! A minap is kinyitotta előttem az ajtót, s előre engedett! Csak tudja, kérdezni kellene tőle sokat, s meghallgatni a válaszát!”

A cikk alanya a V. Jánosként elhíresült pedofil igazgató, aki 1990-től vezette az intézményt, a teljes Demszky-korszakban élvezte a balliberális vezetés bizalmát.

Annak ellenére sem mozdították el, hogy már a 2000-es évek közepétől érkeztek a hírek arról, hogy bűncselekményeket követ el a rábízott gyermekek sérelmére.

„2008 és 2016 között a gondozása alatt álló gyerekekkel, hatalmi viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végzett, illetve őket arra törekedett rábírni. 2007 és 2011 között pedig rendszeresen szexuális abúzusnak tette ki a gyermekotthonban elhelyezett, 18 évesnél fiatalabbakat, és ezzel veszélyeztette erkölcsi, érzelmi fejlődésüket” – írta róla 2017-ben, azaz elítélése után az ATV.

1995 decemberében Vásárhelyi János valamilyen oknál fogva a balliberális Élet és Irodalomban köszönte meg a szponzoroknak hogy „a bicskei Batthyány-kastély visszatérő vendégeként adott ajándékkoncertet a Stella Kamarakórus az öreg falak között a Mentsvár Alapítvány által működtetett iskola és gyerekotthon 160 szeretetre éhes ifjú lakójának” – idéz fel egy másik cikket a Magyar Nemzet.

Végül Vásárhelyi ellen csak a kormányváltás után, 2011-ben indult nyomozás, amely akkor még a vallomások visszavonásával végződött. Az igazgatót 2016-ban függesztették fel, és ahogy a Magyar Nemzet február 9-én megírta, a büntetőeljárás során kiderültek a férfi homoszexuális hajlamai is. Erről azonban, csakúgy, mint Vásárhelyi Demszkyék általi folyamatos kinevezéseiről, a balliberális média hallgat. Sőt, Gyurcsány Ferencék az ügyben tüntetést is szerveznek, miközben Gyurcsányék is részt vettek a Demszky mögötti koalícióban, szögezik le a cikkben.

