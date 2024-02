A 432 millió forintos lakásvásárlási előleg mellett Gyurcsánynak volt 210 milliója, amit kölcsönzésre fordított

A 2023-as vagyonnyilatkozatban már fel van tüntetve a II. kerületi luxusingatlan, amelyben Gyurcsány 87/960 arányú tulajdonrészt szerzett (a részarány azért csak ennyi, mert egy luxus társasház egyik luxuslakásáról van szó). A bevallás szerint a DK-elnök 432 millió 390 forintos előleggel szerezte meg a lakást. Egyébként a dokumentum szerint a bukott miniszterelnök továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik.

A politikusnak 18 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban, továbbá tulajdonosa egy pápai lakásnak, illetve ötven százalékban egy kötcsei családi ingatlannak.

Amúgy egy szóval lehet jellemezni Gyurcsány 2023-as évét pénzügyi szempontból: mozgalmas. Gyurcsány a tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan idén is tetemes pénzkövetelést tüntetett fel. 2022-ben a politikus 631,7 millió forintnyi, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelést vallott be, ez 2023-ra 432 milliós lakásvásárlási előlegre, és több mint 200 millió forintos kölcsönre módosult. Gyurcsánynak kis mértékben, de sikerült csökkentenie a bankhitelét, 58,9 millió forintról, 57 millióra. Mindemellett a Demokratikus Koalíció elnöke a korábbi évekhez hasonlóan az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa is, melyből havi bruttó egy–öt millió forintot vesz ki.

Az is kiderült, hogy a pártelnöknek volt potom 210 millió forintja, amit kölcsönzésre használt: ebből 200 milliót az egyik családtag kapott.

Érdekesség, hogy Gyurcsány feleségének, Dobrev Klárának a vagyonának mozgása 2021 óta nem ismert. Akkor az EP-képviselő csak azért tett közzé vagyonnyilatkozatot, mert a baloldali előválasztáson indulók számára ez elő volt írva.

Ebből az derült ki, hogy Dobrev az egyik leggazdagabb magyar politikus, aki valódi luxusban él.

A jelenleg hatályos hazai törvény értelmében a képviselő köteles csatolni a vagyonnyilatkozatához a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát – ugyanakkor ezek nem nyilvánosak.

