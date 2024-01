Válság? A luxusautók eladásán ez nem látszik

A luxus- és sportautók eladási statisztikáit elemezte a Pénzcentrum, aminek alapján kijelenthető, hogy tavaly szépen gyarapodott a legmagasabb kategóriákba tartozó autók száma Magyarországon.

A Datahouse cég adatai alapján sportkocsik között a Porsche a kedvenc: a 911-es modellből, amelynek alapára is 40 millió forint – igaz akár dupla ennyiért is van belőle –, 103 darabot hoztak tavaly forgalomba. Ezt követi a Ford Mustang 84 darabbal, amelynek legkisebb listaára 22,5 millió forint itthon. Harmadik a nyolcas BMW 51 forgalomba helyezéssel, ez legkevesebb 38,6 millió forintba kerül. Ezeken kívül a sportkocsik között népszerű volt még a búcsúzó Audi TT (33 db) és a Mercedes AMG GT is belefért a top5-be (32 db), ennek az alapára 81 millió forint.

Az olyan egzotikus sportautók közül, mint a Ferrari, harmincnál is több talált gazdára itthon, a hiperautó státuszú 1000 lóerős SF90-ből, amely 160 millióba kerül, három darab kelt, sőt már Ferrari Purosangue is van az országban. A hibrid Ferrari 296-ból hét darab került forgalomba, míg az elegáns Roma modellből, amely szintén százmilliós tétel, kettő.

Nyitókép: CFOTO / NurPhoto / AFP. Illusztráció.