„Olyan demagóg vagy, hagyjuk a francba ezt az egészet!” – nekiesett Havas Henrik Dömsödinek

A Frizbi TV legújabb adásának vendége volt Dömsödi Gábor és Havas Henrik, Hajdú Péter többek között azt is megkérdezte utóbbitól, hogy ő homofóbnak tartja-e magát, mire Havas Henrik azt mondta, hogy „homofób vagyok, de küzdök ellene”. A pénteken megjelenő adás előzetesébe bevágták azt is, amint egymást sértegeti a két vendég. Hajdú Péter felvetette, hogy Havasnak nem is a melegekkel van problémája, amivel az újságíró egyet is értett, majd elmondta, neki az országgal van baja.

Nekem meg a Havassal”

– bökött oda Dömsödi Gábor, aki ezután úgy folytatta, hogy a mellette ülő kollégája állandóan provokál.

Egyszerűen Gáborral nincs semmi baj, csak buta. De olyan buta, mint a sötét éjszaka”

– vágott vissza Havas Henrik, majd azt vágta Dömsödi fejéhez, hogy „olyan demagóg vagy, hagyjuk a francba inkább ezt az egészet a fenébe, veled nem lehet beszélni, annyi hülyeséget összehordasz, hogy én csak nézek”.