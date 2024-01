(Ez a cikk nem jöhetett volna létre olvasóink támogatása nélkül)

Tisztelt Olvasónk! Mint Ön is jól tudja, a hatalom mindent megtesz, hogy elhallgattasson Bennünket. De mi nem hagyjuk magunkat megingatni, megfélemlíteni, megfóliázni! Megmutatjuk a NER igazi arcát, feltárjuk a csontvelejéig romlott rothadást, és kipakoljuk az ebédlőasztalra, kielemezzük, amit akarunk, hogy olvassanak,

*

Emlékeznek arra az argentin füvön nevelt, chilei borral itatott angus steakre, amit Orbán Viktor miniszterelnök akkor evett, amikor Jair Bolsonaro bukott brazil elnökkel vacsorázott a felső kategóriás Rapaz Lopez Resort Exclusiva étteremben, amely a dél-amerikai kontinens egyetlen négy Michelin-csillaggal büszkélkedő étterme?

Köz-pénz-ből, ahelyett, hogy virslit evett volna mustárral, papírtálcáról!

Kiugrottunk hát a jó öreg Rióba négyen plusz a két fotós, hogy megkóstoljuk, mire sikerült elvernie az enni és költeni köztudottan imádó, ugyanakkor a nép fiát szívesen játszó kormányfőnek a mi saját, rapszodikus rendszerességgel befizetett adóforintjainkat.

Kezdjük talán azzal: a Rapaz Lopezbe csak a bunkó, pénzes prolik járnak, ezt mindenki tudja, aki legalább négy-ötször megfordult már Rio környékén, mint mi például, vagy minden normális ember, akinek volt gyerekszobaszervize.

Már a taxisofőrrel is összeröhögtünk, amikor bemondtuk a címet, ő sokatmondóan dörzsölgette az ujját, és félreérthetetlen mozdulatokkal mutatta, mekkora hasú emberek járnak az étterembe, amit a helyiek csak Lopez Rappának neveznek (kulturálatlan, a portugál nyelv brazil főváros-környéki dialektusait nem beszélő olvasóink számára lefordíthatatlan, kreatív szójáték).

És nem is kellett csalódnunk:

a helyen valóban luxusprostituáltak, drogbárók és jobboldali politikusok múlatták idejüket. A steak pedig szar volt,

aki erre jár, és jobb ízlése van, mint a miniszterelnöknek, vagy a sok sajtos-tejfölös lángost zabáló prolinak, aki megszavazta, annak sokkal inkább ajánljuk Fábrica de Favelát. Isteni a konyhájuk, van vegán steak, és nincs ennyi fehér.

*

Büszkén jelentjük: a strasbourgi Média Függetlenség Alap bőkezű pályázatának köszönhetően lapunk gyümölcsöző együttműködésbe kezdett a Daily Investigator és a Marx&Spencer csoporttal, amelyek kapcsán kizárólag véletlen egybeesés, hogy még a szerkesztőségük is a Pentagon, illetve a CIA épületében található.

Ennek keretein belül a három médium munkatársai egy különleges tényellenőr platformot hoznak létre, illetve különféle sajtószemináriumokon tanulják majd, hogyan kell tényfeltáró és kritikus anyagokat írni a célnak megfelelően.

Ugyanitt örömmel fogadjuk azon államok nagykövetségeinek adományait nagy tételben, amelyek hisznek a független, objektív, nem lekenyerezett újságírásban.

Folytatjuk munkánkat, és büszkék vagyunk arra, amit elértünk! Jelesül, hogy amikor kimondjuk a jelzőket: „független” és az „objektív”, ezek legalább annyira hitelesek ma már, mint a „népi” és a „demokratikus” egy olyan közép-afrikai ország nevében, amelynek az elnöke egyenruhában jár, a zászlajában pedig Kalasnyikov található.

