„Úgyhogy ott a helyem, nem kérdés. (Egyébként pedig, ha a Pride valóban gyermekvédelmi probléma lenne, akkor a NER az elmúlt tizennégy évben miért nem védte meg tőle a gyerekeket, hm? Le is írom kicsit bővebben, hogy miért leszek ott. Tegyük rögtön az elején a helyére az LMBTQ+ aspektust. A többségtől eltérő szexuális vagy nemi irányultságúnak lenni jelentős, talán döntő részben genetikailag meghatározott – tehát nem szabad döntés kérdése.

Nem tudom, milyen arányban az (és nyilván minden egyes eset eltérő), de valójában nem is fontos az arány. A lényeg az, hogy ha akárcsak egy egészen pici olyan eleme is van, ami nem az illető döntése, hanem annak születik, akkor teljesen elfogadhatatlan számomra, hogy őt vagy őket ezért diszkriminálják. Ha ugyanis a kormány olyasmiért büntet embereket, amilyennek születnek, akkor az LMBTQ+ emberek diszkriminálása után technikailag már ugyanúgy lehetne diszkriminálni a zöldszeműeket, az alacsonyakat, a romákat vagy éppen bárki mást – akire az aktuális hatalom épp rámutat. Volt már ilyen az európai és a magyar történelemben is... és nem lett jó vége.

A Pride betiltása, és ezen keresztül a gyülekezési jog radikális korlátozása csak nagyon-nagyon autoriter rendszerekre jellemző: Oroszország, Belarusz, stb. Az, ha ez Magyarországon 29 évnyi, nem mindig problémamentes, de alapvetően szabad Pride után megvalósulhatna, nemcsak objektíve lenne nagyon jelentős lépés a rendszer további, autoriter irányú elmozdulása felé, de fel is bátorítaná a NER-t, hogy lám, lám, ezt is meg lehet csinálni. .Ezek után pedig, felbátorodva legközelebb valami újabb jogot vagy szabadságot korlátoznának valami mondvacsinált okra hivatkozva.

Bizony, mondvacsinált – ugyanis a gyermekvédelemre hivatkozni a Pride korlátozásánál könnyen belátható módon álságos hazugság, legalább két okból. .Egyrészt, ha a Pride valóban gyermekvédelmi probléma lenne, akkor a NER az elmúlt tizennégy évben miért nem védte meg tőle a gyerekeket, hm...? És most NE menjünk bele a NER és a gyermekvédelem viszonyába, mert igen messzire vezetne sajnos... sőt, erős a gyanúm, hogy fog is még vezetni.

Másrészt, ha tényleg attól válna valaki homoszexuálissá, hogy lát egy Pride-ot, akkor roppant egyszerű volna a »vissza-heterósítás« is: kell neki tartani egy ellen-Pride-ot, és meg is vagyunk, nem...?Nyilvánvalóan ostobaság.”

