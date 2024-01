„Elindult az új év. Egy hete én is végigpörgettem az ismerősök listáját, hogy kinek írjam meg sms-ben a kötelező jó kívánságot: Boldog…! Ám itt megálltam egy pillanatra. Ki is legyen boldog 2024-ben? „Új évet” vagy „újévet” szoktunk kívánni attól függően, hogy mennyire figyeltünk a gimnáziumi nyelvtanórákon, de tényleg az évnek kell boldognak lennie? Miért nem azt kívánjuk, hogy a szerettünk, barátunk, ismerősünk legyen boldog? Nyilván tudom, hogy igazából így értjük, de vajon miért nem merjük konkrétan kifejezni abbéli vágyunkat, hogy egy számunkra fontos személyt szeretnénk boldogan látni az új évben, nem valami elvont fogalmat? Vajon tudjuk-e egyáltalán, hogy miből is áll a boldogság? Hogy mit is akarunk kívánni a másiknak?

Amióta az emberiség a földön él, talán senki sem volt, aki ne akart volna boldog lenni, mégsem tudunk megegyezni, hogy pontosan mit is jelent ez a szó valójában. Sokak szerint egy érzelem, az örömnek egy másik neve, amitől talán abban különbözik, hogy mélyebb, tartósabb. Mások szerint nem egy állapot, amit el kell érnünk, hanem egy folyamat, úgymond maga az út. Ők inkább a megelégedettség szinonimájaként használják. Lényegileg az az összbenyomás, hogy elégedett vagyok az életemmel, minden nehézség ellenére, mert a helyemen vagyok.”

Fotó: Képernyőkép