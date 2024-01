„REPLIKA A PESTI SRÁCOK FELVETÉSÉRE, MISZERINT NEKEM KELLENE MEGÁLDANI A MELEG PÁROKAT

Nem szoktak ilyen szintű szennylapokra reagálni, de most Ferenc pápa védelmében szükségét érzem a megnyilatkozásnak. Mit is írtam rólam? Idézem: »A homoszexuálisoknak pedig adjon áldást Perintfalvi Rita, ő bármilyen álvallásos szekta kötelékében hiteles tudna lenni.« No, akkor nézzük a tényeket!

1. Ferenc pápa a katolikus egyház jelenleg érvényesen megválasztott pápája. Tehát, ha én elfogadom az ő tanítását, akkor én hithű katolikus vagyok, nem pedig eretnek vagy ahogy fogalmazzák »álvallásos szekta« vezető. Az a helyzet, hogy éppen azokkal a püspökökkel és papokkal van baj, akik visszautasítják ezt az egyházi tanítást, csak azért, mert nem felel meg az ízlésüknek. Közéjük tartozik a magyar püspöki kar, vagy például Barsi Balázs ismert ultrakonzervatív hitszónok. Meg sorolhatnám még a neveket, mert idehaza csak elutasító megnyilatkozásokat lehetett hallani a meleg párok megáldása kapcsán. Elfogadóval eggyel sem találkoztam. Milyen érdekes, hogy az engedelmesség csak addig számított erénynek, amíg II. János Pál és Benedek voltak a pápák. Ferenc pápa alatt viszont úgy tűnik, hogy a tagadás és az ellenállás lett az erénnyé.

2. Azt, hogy ki miben és mennyire hiteles, arról azok formálnak véleményt, akik az illető személy közösségébe tartoznak. Akik követik őt. Szóval erről itt konkrétan Ti tudtok nyilatkozni: mennyire tartotok hitelesnek engem vagy sem.

3. Természetesen, ha lesz olyan azonos nemű pár, aki szeretne tőlem áldást kapni, boldogan megáldom őket! Hiszen ez Ferenc pápa és ezzel együtt a katolikus egyház tanítása. Egyébként volt már két pár, akiket korábban is megáldottam egy-egy nagyon személyes és különleges esküvő keretében. Az egyik egy gyönyörű skanzenben volt, a másik egy erdőben. Az egyiknél a szerelmes pár egy férfi és egy nő volt, a másiknál pedig két nő. Egyetértek Ferenc pápával abban, hogy az áldást senkitől nem lehet megtagadni, aki ezt kéri. Ha két férfi vagy két nő kéri, hogy legyen áldás azon, ami a kapcsolatukban szép, mély és emberi: például a hűség, egymás segítése és támogatása egy életen át, akkor hát legyen! Ezt már nem lehet megtagadni tőlük az egyház tanítása szerint sem.

Tehát nem én vagyok az, aki egy »álvallásos szektában tud hiteles lenni«! Hanem azoknak kellene önvizsgálatot tartani, akik nyíltan engedetlenek az egyház tanításával és vezetőjével szemben!”

Nyitókép: YouTube-képernyőfotó