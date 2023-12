Noár: Erős vagyok, mint a bivaly

„A mérkőzés előtt nagyon fontos, hogy az izommemóriánk felkészüljön arra, hogy ütést fog kapni. Ezért be kell mozgatni az állkapcsot, szét kell húzni az arcot. Sőt be kell ütni az állkapcsot, az orrot és a hasat is a kesztyűvel. A grimaszolás pedig valójában egy arctorna, az a lényege, hogy az izommemória kezdjen el felébredni, hogy most stressz hatása alatt lesz és ütést fog kapni” – magyarázta az RTL-nek adott interjúban Molnár Áron noár, hogy miért grimaszolt vasárnap este Rácz Jenő ellen a Sztárbox döntőjében.

A meccset egyébként – és ezzel a sorozatot – a politikai akitvista nyerte, méghozzá kiütéssel. A séfet kórházba is kellett vinni.