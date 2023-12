Megint terjed az influenza és a Covid Magyarországon

Magyarországon jelenleg háromféle ember él. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik már átestek ebben a szezonban valamilyen légúti megbetegedésen; a másikba azok, akik éppen most szenved tőle; a harmadik halmazt azok alkotják, akik a jövőben fognak ilyen fertőzést megkapni.

S ha van is némi túlzás az iménti megállapításban, annyi biztos, hogy rengeteg a beteg. Feltételezzük, az olvasóink közül sem nagyon van olyan, akinek ne lett volna vagy ne lenne a közvetlen környezetében köhögő, tüsszögő, fej- és torokfájós, lázas, levert ember.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelentése – a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés alapján – azt tartalmazza, hogy december 11-17. között

az országban több mint 40 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű és 295 ezren akut légúti fertőzés tüneteivel.

Az 50. héten 327 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 273 minta közül négy betegnél az influenza A(H1pdm09), tíznél az influenza A(H3), egynél az influenza B, illetve szintén egy betegnél a human metapneumovírus, háromnál az RSV, 117 esetben a SARS-CoV-2 vírus (Covid) kóroki szerepét igazolták.

Az influenza pozitivitási aránya 5,5, a SARS-CoV-2-é pedig 42,9 százalék volt. A sentinel kórházak által beküldött 20 minta közül egy betegnél az influenza A(H1pdm09), kilencnél a SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 34 légúti minta közül négy volt influenza A(H1pdm09), egy volt influenza A(H3), és nyolc volt SARS-CoV-2 vírus pozitív. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az 50. héten 339 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 46-an részesültek intenzív/szubintenzív ellátásban.

A koronavírusjárvány megjelenése óta tudjuk, hogy

a fertőzések alakulását talán a legpontosabban a szennyvíz-koncentráció adatai alapján lehet modellezni.

Így az ország jelentős hányada az időjárás-jelentés után ezeket a számokat böngészi. Az NNK jó és rossz hírekkel is szolgál. Az elmúlt hetekben tapasztalt emelkedés után országos átlagban stagnál a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. A helyszínek kétharmadát stagnálás jellemzi, emelkedő tendenciát egyedül Zalaegerszegen mértek, míg csökkenést a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Egerben, Miskolcon, Szekszárdon, Tatabányán és Veszprémben tapasztalni. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja tíz vizsgálati helyszínen a magas, míg 12 helyen az emelkedett kategóriába esik. Ugyanakkor az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja hosszabb idősort tekintve emelkedést mutat.

S hogy még pontosabban nyomon lehessen követni a betegségek alakulását, az NNGYK is felállította az integrált felügyeleti rendszerét a légúti megbetegedések követésére. Az influenza és a COVID-19 esetében összevetik a vírusterhelést a szennyvízben, illetve az Országos Mentőszolgálathoz érkező sürgősségi ellátási igényt. Ez alapján az állapítható meg, hogy

az influenzánál a szennyvízben mért vírusterhelés emelkedését két héttel követi a sürgősségi ellátási igény növekedése, míg a koronavírus esetében ez a szám egy hét.

Az NNK fontosnak tartotta bejelenteni azt is, hogy ettől a héttől kezdve a dominánsan cirkuláló omikron vírusvariáns elleni Moderna (Spikevax XBB 1.5) vakcina is elérhető a kórházi oltópontokon, időpontfoglalás az EESZT felületén lehetséges. A vakcina alapimmunizálásra és emlékeztető oltásként is alkalmazható, az oltás beadásáról az oltóorvos dönt.

Hasonlóan az influenza elleni védőoltáshoz a COVID-19 elleni védőoltás is szezonálisan ajánlott, azaz egy szezonban egyetlen oltással biztosítható az egyéni védelem a súlyos, szövődményes megbetegedés megelőzésére. Elsősorban azok számára ajánlott, akik a súlyos betegség szempontjából magas kockázatú csoportokba tartoznak, mint például a szív-, érrendszeri, krónikus tüdő-, máj- és vese-betegségben szenvedők, csökkent immunitással rendelkező személyek.

