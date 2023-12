Hiába veszélyes és tilos, sokan megelőzik a hókotrást végző járműveket (VIDEÓ)

A közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. arra, hogy a hókotrást és/vagy sózást végző járműveket tilos megelőzni.

Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani. A vállalat azt is hozzátette, hogy ezekben az esetekben is igaz, hogy az előzéssel maximum 1-2 perc a nyert idő. Ennek ellenére sok sofőr nem tartja be szabályokat, és veszélyezteti önmagát, a többi közlekedőt, valamint a hóeltakarítást végzőket is.

A veszélyes manőverekről videót is megosztottak, amely alább tekinthető meg: