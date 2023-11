Bekeményítettek a szerbek, összegyűjtik az illegális bevándorlókat

A Délmagyar arról ír, hogy meglátszik: komoly akciókat tartottak a magyar határhoz közel a napokban többször is a szerb hatóságok. Kedden mindössze egy határsértőt tartóztattak fel Magyarországon, azt is a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, derült ki.

A legutóbbi szerbiai rendőrségi akcióról a Pannon RTV számolt be, innen lehet tudni, hogy

átfogó rendőrségi-csendőrségi akció zajlik Horgoson és környékén. Az illetékesek folyamatosan a terepen vannak és gyűjtik össze az illegális bevándorlókat.

A Magyar Nemzet hozzáteszi: a rendőrség különleges egységei és a csendőrség tagjai is Horgoson tartózkodnak. Megjegyzik, hogy jelenleg a Művelődési Ház emeletén kaptak helyet és folyamatosan a terepen vannak, több sikeres akciójuk is volt már az elmúlt napokban. Magyarkanizsa polgármester-helyettese elmondta, hogy Horgosról begyűjtöttek körülbelül négyszáz embert, akik közül nyolcvannyolcat őrizetbe is vettek, és jelenleg is őrizetben vannak.

A szerb–magyar határ menti településeken most elvétve találkozni migránsokkal,

egyedül a befogadóközpont környékén lehet látni őket, hangsúlyozzák.

Nyitókép: Havran Zoltán