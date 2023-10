“»Orbán nem vett részt az uniós állam- és kormányfők rendkívüli videókonferenciáján, mert Kínában tárgyalt. Kérésére Karl Nehammer osztrák kancellár képviselte az ülésen. Az Európai Tanács először ült össze azután, hogy kitört a fegyveres konfliktus Izrael és a Hamász között. Az uniós vezetők álláspontjuk egységesítéséről tárgyaltak két órán keresztül.« 24.hu

Lehet, hogy lemaradtam valamiről, s újra összeállt az osztrák-magyar monarchia? Mi ez?

Mondjuk, hogy egy eltorzult értékítélet alapján fontosabbnak tartotta Orbán a pekingi szereplést, de miután egy videokonferencia nem kíván személyes jelenlétet, az bármikor, bárhonnan lebonyolítható – lásd Szijjártó tengeri hajókázása közben lebonyolított üzleteit – simán leülhetett volna egy számítógép elé Pekingben is.

Így azt kell mondanom, hogy amit tett, az az uniós partnerek szemen köpése, hogy ne fogalmazzak durvábban. Olyan lépés, ami semmiképpen nem összeegyeztethető azzal, hogy az Unio és a NATO tagjai vagyunk, s ezt a mai napig a többség támogatja.

Így tehát Orbán az országgal is szembement , amikor negligálta a jelenlétet, s tüntetőleg egy nemzetközi körözés alatt álló emberrel parolázott. Bár adott ő már hazájában elítélt miniszterelnöknek, – a macedón Gruevszkinek – politikai menedékjogot. Sőt! A magyar állami szervek segítettek a szökésében is. S kizárt, hogy nem Orbán tudtával!

Mégegyszer: olyan, hogy az osztrák kancellárt bízta meg a magyar érdekek képviseletével olyan cinikus, elfogadhatatlan lépés, ami semmiképpen nem egyeztethető össze az általa folyamatosan emlegetett szuverenitással. És – már elnézést, de – egészen egyszerűen bunkóság a partnerekkel szemben. Vagy így akarja kivívni a tiszteletüket?”

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP