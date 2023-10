„Donáth Anna tegnap az Egyenes Beszéd vendége volt, ahol sokat beszélt arról, hogy a politikában a legfontosabb az, hogy kimondjuk az igazságot. Szerintem érdemes a Momentum listavezetőjének receptjét követni és kimondani az igazságot arról, hogy pontosan mi is ez a látszatkonfliktus, amit a Momentum most kezdett a Demokratikus Koalícióval.

1. Az egyik oka annak, hogy a Momentum hadat üzent a DK-nak az, hogy a Momentumban belső konfliktusok vannak.

A DK politikájának morális tartalma változatlan, akkor is ilyen volt a DK, amikor egy Donáth Anna nevű pártelnök aláírta a közös listát a DK-val. Semmi sem indokolja azt, hogy most kezdjék el a DK-t hazugozni. Az időzítésre azért nincs magyarázatuk, mert a külvilágban ilyen magyarázat nem létezik. Erre magyarázat a belső világukban található meg.

2. A Momentum a mai napig folytat egyeztetéseket a Demokratikus Koalícióval önkormányzati helyekről. Miközben egy olyan jelöltet ajánlanak a belvárosiak figyelmébe, aki azért tudja azt, hogy hol van az ötödik kerület, mert ott a Főpolgármesteri Hivatal. Mindezt úgy, hogy van közben egy beágyazott, helyi jelölt. Az igazság az - ha már ezt a szót szereti Donáth Anna -, hogy a DK-t úgy tartják a hazugság közösségének, hogy közben logót kérnek tőlük több helyen, folyamatos alkuk keretében most is, és fognak a jövőben is.

A Momentum a tárgyalások során nem értéket, hanem érdeket érvényesít, amivel semmi baj nincs persze, a baj azzal van, ha azután elmondják, hogy ők azért hitelesek, mert a nyilvánosságban ennek az ellenkezőjét állítják.

3. Donáth Anna joggal kritizálja Dobrev Klárát azért, mert Dobrev Klára béremelést ígér az EP-választásokon. Teszi ezt úgy, hogy messiásbejelentő plakátkampányán Donáth Anna az infláció csökkentését ígérte.

Én mindent értek. Összeültek, megbeszélték, megírták, elpróbálták. Az okosok okoskodtak, a tanácsadók tanácsoltak, a paneleket panelezték. A mutatvány ki lett találva. Igazságot nem tartalmaz, előadásnak meg nem érdekes.”

