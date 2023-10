Félelmetes képsorok –fékezés nélkül rohant bele a kamion a személyautóba (VIDEÓ)

A Budapesti Autósok nemrég egy ijesztő felvételt kapott olvasójuktól, melyet autójának hátsó fedélzeti kamerája rögzített. A felvételen tisztán látszik, hogy

a kamionos nem veszi észre, hogy megáll a sor, és nagy sebességgel a kamerás autó hátuljába rohan.

Az eset még augusztusban történt, de mint a felvételt küldő autós fogalmazott, még most sincs túl a történteken, azóta sem heverte ki az esetet. A beszámolóból az is kiderült, hogy, hogy az előtte álló, araszoló kisbuszba is belelökte a kamion.

A fedélzeti kamera által rögzített felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó