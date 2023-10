Továbbá nem világos a Harvard egyetem 34 diákszervezetének kiállása sem a Palesztínok mellett, azok mellett a Palesztínok mellett, akik a New York-i tüntetésen óvatosan horogkeresztes zászlót is emeletek, Sydney-ben pedig el akarták gázosítani a zsidókat. Ezt az Amnesty International harvardi szervezete is aláírta, ők azonban hétfő estére csöndben törölték magukat az aláírók listájáról.

De kiállnak a Hamász mellett azok a WOKE kommunisák is, akik jó eséllyel támogatják az LGBTQ+ nevű WiFi-kód társaságot, akiket a Hammász először végezni ki, ha lenne rá lehetősége. Azt hittem egy időben, hogy Ausztrália-tagadókat nem értem. De már nem hiszem ezt.”

Nyitókép: Facebook