„Nem csak a tanár-diák, főnök-beosztott, rocksztár-rajongó viszony hatalmi helyzet és elnyomó, hanem minden egyéb, ahol lényeges különbség van a partnerek közt. A gazdag-szegény mindenképp. Ez utóbbi eleve gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetben van, illetve az ilyen viszony bújtatott prostitúció, mely csúcsát a sugardaddy intezményben éri el.

De igaz ez a képzett-képzetlenre is, és minden egyébre. Hiszen az egyik fölényben van a másikkal szemben, mely a mikroelnyomások egész sorozatát hozza magával. A hagyományos szépség a hátrányos kinézetűvel dettó: ez utóbbi rejtett megalázásokat élhet át.

És itt jöttem rá, miért van az, hogy progresszív értelmiségi csak progresszív értelmiségivel párosodik: mert az emancipatorikus.

Tehát mindenki csakis azonos helyzetben, nagyjából megegyező intellektussal, vagyonnal, kinézettel, képzettséggel stb. lévővel folytathat kapcsolatot.

Ehhez jön a kapcsolaton belüli egyenlőség másik kulcsa: az egyenlő házimunkavégzés. Márpedig ez pénzben és időben, befektetett munkában mérhető, melyet egyébként ezekben a körökben sokan mérnek is: mennyibe kerül a nő és férfi otthoni munkája. Az ingyenes szexuális szolgáltatásról (ezt konkrétan magam hallottam egykor egy baloldali jogásztól), nem is szólva.

Summa summarum:

A tiszta emancipáció egyfelől elvezet a tiszta kasztrendszerhez, másfelől a vegytiszta, még a libertáriusok számára is irigylésre méltó kapitalizmushoz.”

***