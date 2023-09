Szijjártó: „Mostantól semmilyen kritikát nem fogadunk el az USA-tól!”

A kormány mostantól semmilyen kritikát nem fogad el az Egyesült Államoktól a demokrácia állapotával kapcsolatban, miután ott ki akarják zárni a választási versenyből a legesélyesebb elnökjelöltet, Donald Trumpot – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az észak-macedón kollégájával közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva a friss amerikai belpolitikai fejlemények kapcsán arra kérte az Egyesült Államok adminisztrációjának minden tagját, hogy

a magyar demokrácia állapotával kapcsolatos kioktató nyilatkozataikat tegyék a fiókba”.

„Innentől kezdve nem szeretnénk arról hallani az amerikaiaktól, hogy itt hogy működik a demokrácia, hogy működnek az intézmények, mi van a jogállamisággal. Mert ha azt meg lehet tenni, hogy a választás egyik legnagyobb esélyesét diszkvalifikálják, akkor innentől kezdve mi semmilyen kritikát nem fogadunk el ebből az országból a politikai rendszerünk működésére vonatkozóan” – fogalmazott.

„Ez a háború nem tört volna ki”

Szijjártó Péter emellett arra is kitért, hogy Donald Trump kizárása azért is lenne nagyon rossz hír, mert benne lehet bízni, amikor béketeremtésről van szó, ugyanis ő volt az egyetlen az utóbbi évtizedekben, aki sikeres volt a közel-keleti helyzet rendezésében. „Azt hiszem, hogy joggal bízunk abban, hogy ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor nagyon gyorsan béke lenni a közelünkben, a szomszédságunkban. Arról is meg vagyunk győződve, hogy

ha Donald Trump maradt volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború nem tört volna ki”

– mondta. „Úgyhogy nekünk, békepártiaknak kifejezetten rossz hír lenne, ha az Egyesült Államokban azok a törekvések, amelyek a legesélyesebb elnökjelölt kizárására irányulnak, sikeresek lennének” – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: MTI /Soós Lajos