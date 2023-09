Novák Katalin: Magyarország olyan szövetséges, amelyre lehet számítani, ha élesre fordul a helyzet

Magyarország jó szövetséges, azt kell megmutatni mindenkinek, hogy mindig is jó szövetséges volt, és mindig is az lesz – jelentette ki a köztársasági elnök hétfőn a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott misszióvezetői értekezleten.

Milyen szövetséges Magyarország?

Novák Katalin Magyarország nagyköveteinek tartott előadásában hangsúlyozta:

„Magyarország olyan szövetséges, amelyre lehet számítani, hogyha élesre fordul a helyzet, és amely soha nem szegi meg az adott szavát”.

„Olyan szövetséges, amely

határozott, szavatartó, karakán, kimondja azt, amit gondol, de legalább lehet számítani arra, hogy amit mondott, azt fogja cselekedni, és azt mondja, amit gondol”

– tette hozzá.

Az államfő megjegyezte: Magyarország mindenkor a magyar érdekből indul ki, és „szemmagasságból tárgyal”, szövetségeseivel illetve a szövetségi rendszereken túlmutató felekkel is.

Nyugat-Balkán uniós csatlakozása

A köztársasági elnök megkerülhetetlennek nevezte a Nyugat-Balkán helyzetét, ahol a célul kitűzött európai uniós csatlakozásban Magyarország a híd szerepét tölti be.

Novák Katalin hangsúlyozta: a térség országainak nem kell bebizonyítaniuk, hogy európaiak.

„A Nyugat-Balkán országai nyilvánvalóan európai országok, a Nyugat-Balkán kultúrája nyilvánvalóan európai kultúra” – fogalmazott.

A köztársasági elnök szerint ez vitán felül áll, és Magyarországnak erősítenie kell bennük azt a meggyőződést, hogy természetes módon tartoznak Európához. Azt mondta: egy természetes állapot helyreállítása lesz tehát az, hogyha végre jogi értelemben is csatlakoznak az EU-hoz. Novák Katalin az orosz-ukrán háborúról szólva leszögezte, hogy Magyarország álláspontja kristálytiszta: Magyarország – tekintettel arra is, hogy Ukrajna területén magyar emberek is élnek, akik életüket vesztik a háborúban –

a béke pártján áll, és az első pillanattól elítéljük Oroszország agresszióját, kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett.

Kárpátaljai magyarok

Az államfő arról is beszélt, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyarság kisebbségi jogaihoz és nyelvhasználatához, és ragaszkodni fog a jövőben is. Nem várhatja tőlünk senki, hogy mi a Kárpátalján élő magyarok kapcsán olyan engedményeket, kompromisszumokat tegyünk, amelyek csorbítanák vagy megfosztanák őket a jogaiktól – jelentette ki.

Beszéde végén Novák Katalin azt is elmondta: Magyarországon is vendégül látják szövetségeseinket. Szeptember 14-15-én ötödik alkalommal tartják meg a kétévente megrendezett Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozót, a jövő év második felében pedig szeretné vendégül látni Budapesten a világ női vezetőit a soros magyar EU-elnökség alatt.

(MTI)

Nyitókép: Facebook