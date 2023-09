Nem vicc: 19. századi fegyvert vetettek be az ukránok (VIDEÓ)

A közösségi médiában (X) nem rég feltűnt egy fegyver, amely három Maxim géppuskából áll.

Az fegyver eredete 1884-ig nyúlik vissza, ekkor fejlesztette ki az eredeti példányt Sir Hiram Stevens Maxim.

A Maxim-géppuskát a Matabele háborúban használták először a brit gyarmati erők 1893-ban.

Az első világháborúban több hadsereg is alkalmazta az eredetit, illetve annak valamilyen továbbfejlesztett változatát. Egy újabb fejlesztése volt a brit Vickers géppuska, melyet 1912-ben rendszeresítettek és egészen 1968-ig hadrendben tartottak.

A németeknél a Maschinengewehr 08 géppuska, az oroszoknál a Pulemjot Maxim géppuska is többé-kevésbé a Maxim közvetlen másolata. Ezt vetették be az oroszországi polgárháborúban is, mely az 1917-es bolsevik forradalmat követte.

A második világháború idején elavultnak számított, a szovjetek ennek ellenére nagy számban használták.

A most Ukrajnában felbukkant változathoz hasonló Maxim géppuskákkal is védték Moszkva légterét 1941 telén.

Nem lehet kizárni, hogy az ukránok egy ilyen múzeumi példányt helyeztek újból forgalomba, hogy harcolhassanak az orosz öngyilkos drónok ellen.

⚡️Triple Maxim machine gun for shooting down 🇷🇺Russian kamikaze drones Shahed 136/131 pic.twitter.com/AjZyPbZScp — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 20, 2023

Nyitókép: X