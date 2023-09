„Totálisan erkölcstelen” – páros lábbal szállt bele Mérő Vera Gulyás Mártonba

Mérő Vera a HVG print verziójába írt egy véleménycikket Gulyás Márton kapcsán. „A hatékony, őszinte és előítélet-mentes társadalmi párbeszédhez szilárd közös minimumokra van szükség. Nem is olyan régen bizonyos mértékben még volt ilyenünk. Mára azonban az alapfogalmaink is kiüresedtek. És ebben nemcsak a kormány kirekesztő, etikátlan propagandája sáros, de az ellenzéki média is. Itt van például a Gulyás Márton-féle tartalomgyártói morál” – kezdte cikkét Mérő.

„Totálisan erkölcstelen az a magatartás, ahogy Gulyás deklaráltan nem tartja magára nézve kötelezőnek a sajtó- és újságíró-etika alapszabályait.

Rövid idő alatt két megsemmisítő interjút töltött fel a YouTube-ra a Partizán csapata, az első felett jobbról, a másodikon balról ült tort a közönség. Miközben mindkettő elfogadhatatlan mértékben sértett meg olyan alapvető normákat, mint hogy nem forgatjuk ki az alany szavait, hogy a rákérdezés nem mehet át zaklatásba, és hogy méltatlan állapotában senkit sem mutatunk. Bár el kell ismerni, éppen ebből lett napjainkra politikai hovatartozástól függetlenül norma: annak kell tisztelni a méltóságát, akit kedvelünk, akit meg nem, azzal szemben nem kell válogatni az eszközökben” – fejtegette, majd felhozta Kőszeg Ferenc és Borkai Zsolt interjúját, amelyekről így írt:

Azonban az alanyt a teljes összeomlás felé terelni, majd – miután az bekövetkezett – mindezt az (akkor deklarált) akarata ellenére a széles nyilvánosság elé tárni, sehogy sincs rendben.”

„Kőszeggel ellentétben Borkai aktív politikusként készül visszatérni, ennyiben tehát indokoltabb a hard talk jellegű kérdezéstechnika.” Feltette a kérdést,

„A Partizán által tudatosan keltett cirkusz lecsengett, de két kiemelkedő nézettséget produkáló videón (és hirdetési bevételen) túl mi maradt utána?”

Nyitókép: Képkocka/YouTube (Partizán)