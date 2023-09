Bréking: lezuhant egy repülőgép a börgöndi repülőnapon, többen meghaltak (VIDEÓ)

Cikkünk folyamatosan frissül!

A börgöndi repülőtéren bemutatórepülés közben lezuhant egy sportrepülőgép. Információk szerint egy T–28 Trojan amerikai, dugattyús motoros katonai kiképző, felderítő és könnyű földi támogató repülőgépről van szó.

Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatott, hogy három tűzoltóautó tart a helyszínre, a helyszínen pedig már megkezdte a munkát a Székesfehérvári Tűzoltó Egyesület. A helyszínre időközben egy mentőhelikopter is érkezett. Értesülések alapján a repülőgép nagyjából kétszáz-háromszáz méterre zuhant le a parkoló autóktól, a pilóta és még egy személy valószínűleg életét vesztette.

A tragédia okairól egyelőre nem tudni. Az online elérhető METAR-adatok alapján a repülőtéren és környékén a baleset idején tökéletes időjárás volt, több mint 10 kilométeres látótávolsággal, tiszta égbolttal és napsütéssel. A repülőtér semmilyen figyelmeztetést nem adott ki a pilóták számára potenciális veszélyről.

A repülőnap további programjait azonnal felfüggesztették a szervezők.

16:15: Videó a balesetet szenvedett repülőgépről:

16:25: Pilótahibára gyanakodnak a kollégák

A Mandiner által megkérdezett pilóták az első rendelkezésre álló információk alapján azt mondják, a pilóta hibája vezethetett a repülőgép lezuhanásához. Egyikük úgy fogalmazott, az egyébként rutinosnak számító pilóta túl alacsonyan kezdte meg a hurkot, ez vezethetett a tragédiához. A Mandiner hivatalos forrásból úgy értesült, hogy ketten elhunytak, 3 fő súlyos, 1 fő könnyű sérülést szenvedett.

A FEOL tájékoztatása szerint a Trojan egy család autója csapódott be, két gyermek és két felnőtt sérült meg. A videót látva a lap által megkérdezett szakértők szerint esély sem volt a túlélésre. Azt írták, hogy nagy valószínűséggel túl alacsony sebességgel kezdte meg a manővert a két pilóta. A katasztrófavédelem mellett a Honvédség is a helyszínen van és segítenek a mentésben.

17:04: Fényképen a becsapódást követő pillanat

A FEOL birtokába jutott felvételen a becsapódást követő pillanatok láthatók közelről. A helyszínről a mentőhelikopter hozta Budapestre a sérülteket. A pilótapáros a videón látható manővert már többször végrehajtotta, legutóbb szombaton a szegedi repülőnapon. Állítólag a balesetet az okozhatta, hogy túl alacsony sebességgel kezdték meg most Börgöndön a manővert. A Magyar Nemzet szerint két éve érkezett Magyarországra a most lezuhant North American Aviation T–28 Trojan, melyből csak ez az egy volt az országban. A Magyar Nemzet információi szerint a repülő mindössze pár száz méterre csapódott be a parkolótól.