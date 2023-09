Hirtelen megszomjazott? – így találhatja meg a legközelebbi nyilvános kutakat!

Karácsony Gergely választási kampányának is fajsúlyos eleme volt, hogy megválasztása esetén sokkal nagyobb figyelmet fordít a környezetvédelemre. Az új Fővárosi Közgyűlés első lépése az volt, hogy az alakuló ülésen kihirdették a klímavészhelyzetet és megbízták a főpolgármestert és stábját, hogy a főváros csökkentse széndioxid-kibocsátását, valamint hogy Budapestet felkészítsék „az egyre szélsőségesebb időjáráshoz való alkalmazkodásra”. Ennek része akár lehetne az is, hogy több közkút lesz a városban.

A Fővárosi Önkormányzat el is indított egy Hűsítő Budapest nevű programot, melynek keretében némileg több lett az ivókút a fővárosban. Az MTI Fotóbankba utoljára tavaly tavasszal került fel kép ezzel kapcsolatban, akkor az Andrássy úton adtak át egy ivókutat, ám megjelentek ezek a csapok a metrómegállókban is a nemrég átadott 3-as vonalon, ha már klíma nincs. „Az akcióban a klímaváltozás és az azzal járó globális felmelegedés hatásait felismerve 35 ivókúttal várják a városlakókat, ezzel is arra ösztönözve a lakosságot, hogy palackos vizek vásárlása helyett töltsék újra kulacsaikat” – írták a tájékoztatóban.

A locsolás szabad. Országszerte.

A nyár elején interjút adott a Mandinernek Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő, aki lapunknak részletesen beszélt a kútamnesztia részleteiről.

Hazánk adottságainak köszönhetően ötven méter mélységig, az első vízzáró rétegig, úgy tudjuk használni a talajvizet – ráadásul ingyen -, hogy az nem érinti az ivóvízbázisunkat”

– fogalmazott a Mandinernek a kormánypárti politikus. A beszélgetésből többek között az is kiderül, hogy Juhász Hajnalka mit nevez konzervatív környezetvédelemnek. A teljes interjút itt tudja elolvasni.