Egészen bizarr kommunista szervezetek is felbukkantak a tegnapi diáktüntetésen (FOTÓK)

Megrendezésre került a tanév első diáktüntetése, melynek keretében Budáról a Kossuth térre vonultak a résztvevők. A diákok mellett természetesen a baloldal prominensei is megjelentek: felbukkant Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik – Konzervatívok), Barkóczi Balázs (DK) és Karácsony Gergely is. Természetesen Pankotai Lili is tiszteletét tette a rendezvényen. A résztvevők „hétigenes", alternatív oktatási népszavazásra is mozgósítottak.

A Mandiner munkatársai által a helyszínen készített felvételek tanúsága szerint a 7-800 fős tömegben szélsőbaloldali-marxista szervezetek képviselői, aktivistái is felbukkantak. A Fáklya nevű marxista szervezet mellett

az International Marxist Tendency is jelen volt , amelyet Ted Grant trockista politikai teoretikus és támogatói alapítottak 1992-ben.

A szervezet még egy In defence of marxism nevezetű weboldallal is rendelkezik.

Ezek a szervezetek alapvető feladatuknak tekintik a polgári, tőkés társadalmak felszámolását, ugyanis szerintük az a kizsákmányolásra, az alsóbb osztályok elnyomására épül.

A Fáklya elnevezésű kommunista szervezet szórólapján a következő szöveg olvasható:

Nekünk, diákoknak és tanároknak össze kell fognunk, hogy közös ellenségünket, az oktatási rendszert tönkretevő tőkés rendszert megdöntsük.”

Becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra tehető a kommunizmus áldozatainak száma a világon. Ennek fényében nemcsak kifejezetten visszatetsző, de már-már érthetetlen is, hogy a kommunizmus eszméit hirdető szervezetek is megjelennek egy (no pláne: a politikától elvileg független) diáktüntetésen.