„Hamvas Béla Ugyanis című kisregényében van egy olyan jelenet, hogy az elit tagjai felmennek egy emelvényre, és onnan lehugyozzák a begyűjtött embereket, az úgynevezett népet. És ez természetes napi rutin.

Valahogy ez ugrott be a tv2 Kőgazdag fiatalok címen futó trash realityjéről, ami azért még nem az igazi, van hova fejlődni. A kőgazdag szilikonnő például, aki azt fejtegette, hogy neki egy 20 milla alatti autó traktor, egyébként is ennyit költ csak a testére, igazán hozzátehette volna, hogy a közlekedési szabályokat is módosítani kéne a 20 milla feletti kocsik számára: azoknak olyan elsőbbséget kell adni, mint a mentőknek, rendőrségnek, tűzoltóknak, persze az elsőbbségadók közé sorolva a mentőket, rendőrséget, tűzoltókat. De az a kőgazdag csávó is, aki egymilliót költ csak benzinre, még nyugodtan mondhatná, hogy azért nem napi 24 órát autókázik, így a benzin egy részét ivóvízbe vagy valamely tóba önti, csak úgy, szórakozásból, ne vesszen kárba. Ilyen forgatókönyvekkel tutira még kedveltebb lenne a tv2 közönsége számára, és nőne a nézettség.

Nem csodálkoznék, ha ezt az újabb szart egy stáb írná, és a kőgazdag ifjakat színészek játszanák, valami külföldi recept alapján, mert ebben a műfajban a hányás és a kula műanyagból szok' lenni, amit a menedzsment a bűvészboltban vásárol.

De lehet, hogy a műsor választási kampányelem: ha ugyanis a luxusjachton zajló orgia előny, mert garantálja a politikus újraválasztását, akkor ilyesmiket kell nyomatni, mert növeli a rendszer népszerűségét.

Az igazi reality azért még mindig a luxusautók éjszakai versenye, a bicajosfutár meg minek ment oda. Ha a közmoráltrendeket nézem, lehet, pár év múlva azt fogják lecsukni, akit elütött valamely kétszázzal racsézó aranyifjú, de pechjére túlélte az áldozat. Főleg, ha - szemben a kőgazdag aranyifjakkal - tud írni-olvasni, és két értelmes mondatot kinyögni, ami erős versenyhátrány a konzervatív értékeket valló pornósok és egyéb üzletemberek tahókráciájában.

Ha pedig majd végre megnyílik az első szabad rabszolgapiac, a tévé közönségszavazat alapján vásárolhat prédákat, akikre kopasz tetkós kőgazdagok luxusterepjáróval vadászhatnak az éjszakai racséval egybekötve.

Neked, mocskos kígyóvállú éttermiségi kommunistának persze ez se tetszik, mert lenézed a népet. Úgyhogy lehet elhúzni a hanyatló, erkölcstelen bolsevik nyugatra, tízen jönnek a helyedre keletről egy tál rizsért ide, a keresztény normalitásba.

Hamvas kisregényében, aki felnézett a rá hugyozókra, azonnal lelőtték. A többiek viszont boldogan kitátották a szájukat.”