„A KRESZ mindenkire vonatkozik. Azokra is, akik Opel Kadettal járnak, és azokra is, akik Lamborghinivel vagy más luxusautóval. Utóbbi kategóriába beleértve Gáspár Győzőt is, aki a minap egy vele szemben intézkedő terézvárosi rendészekről készített videót töltött fel Tiktokra.

Jobban tette volna, ha a videó feltöltése helyett inkább elszégyelli magát, és bocsánatot kér. A hírnév ugyanis nem jár extra jogosultságokkal, sokkal inkább lehetőség arra, hogy a társadalmat jobbá tegye. Sőt inkább morális kötelesség. A példamutatás helyett a magyar celeb viszont inkább azt az utat választotta, hogy a közösen hozott szabályaink (ún. törvények) végrehajtását végző, dolgozó embereket próbálja meg nyilvánosan megszégyeníteni.”

