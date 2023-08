„Érdekes fejleményeknek vagyunk tanúi. A baloldalon most nem legyőzni akarják Orbánt, hanem meg akarják érteni. (Csak zárójelben teszem hozzá, ha megfordították volna a sorrendet, először megérteni akarták volna és aztán legyőzni, talán ma előrébb tartanának). Szóval, az elmúlt fél évben három könyv is megjelent azzal a szándékkal, hogy na már most itt a megfejtés, megértettük Orbán Viktort.

Könyvet írt Orbánról Szelényi Zsuzsa, Stefano Bottoni és egy bookazine (magazin alakú könyv) formájában ugyanezt a célt tűzte maga elé Lakner Zoltán és szerzőtársa Tóth Ákos is. Egy a rendszerváltáskor még a Fideszben politizáló, majd Együtt-mozgalom alapító, CEU-s »demokráciakutató«, egy olasz-magyar történész és a baloldal liebling-elemzője, most főszerkesztő, illetve az ő szerkesztőtársa feszül neki a témának, hogy leírják, miért is van az, ami van.

A megértés szándékával könyvet írni legitim törekvés. A kutató meg akarja érteni a folyamatokat, feltárja a mélystruktúrákat, a sikerek és kudarcok mozgatórugóit, magyarázatát és így tovább. Szerencsés esetben többek leszünk általa, mert megértünk valamit a nagy egészből. Szerencsés esetben.

De elég csak egy pillantást vetnünk a címekre, hogy lássuk, itt más a helyzet. »Csak amit hallani szeretnél – Orbán és egy megvezetett ország«. »A szétzilált ország. Hogyan bontotta le Orbán Viktor a demokráciát?«. »A hatalom megszállottja. Orbán Viktor Magyarországa«.

A címek már megfejtések, de vajon megértések is?

Azt gondolom, hogy ezek a könyvek egy trauma termékei. Egész pontosan egy trauma feldolgozásának a melléktermékei.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala