Nagy bajban az RTL: jelentősen csökkent a nézettsége

Nem túl előkelő helyen végzett az RTL a múlt héten a hazai televíziók nézettségi versenyében – írta meg a Port.hu.

A portál kifejtette, hogy az RTL a teljes lakosság körében már egyszerűen nem tud labdába rúgni. Példának okáért a múlt héten a 17 legnézettebb műsor TV2-es volt (Szerencsekerék, Tények, Tények Plusz), ezért

csupán a 18. helyre tudta felküzdeni magát a hét legnézettebb RTL-es műsora, a szerdai RTL Híradó.

Igen feltűnő az is, hogy a célcsoportban csak az RTL hírműsorára van kereslet, a következő RTL-es műsor a listán, ami nem Híradó, a 38. helyen végzett, ez pedig a szerdai Fókusz adás volt.

A Port.hu megjegyezte, hogy az „RTL tehát kipontozódott a teljes lakosság körében, a kereskedelmi célcsoportban sem igazán áll jól a szénája, de azért még mindig reménytelibb a helyzet, mint a teljes lakosságnál”.

A kereskedelmi célcsoportban megint a TV2 van jobb pozícióban,

hiszen például második-harmadik lett egy-egy Szerencsekerék adás, harmadik-negyedik helyen pedig egy-egy Tények adás végzett, viszont itt a hét hatodik legnézettebb műsoraként a keddi RTL Híradó ért célba, ezt követi hetedik helyen a csatorna szerdai hírműsora.

A fiatalok körében is jobbnak bizonyult a TV2

A mi kis falunk ismétlései is gyengébben szerepeltek az előző hetekhez képest, és a TV2-n újraindult Zsákbamacska ismétlések már majdnem annyi nézőt vonzanak, mint az RTL sorozatának újrája. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fiatalok körében is erősíteni tudott a TV2: a főműsoridőben mért közönségarányok eképpen alakultak: TV2: 13,5%; RTL: 11%.

Nyitókép: Facebook