Mégsem féltékenység miatt ölt az angyalföldi gyilkos, bevallotta a valódi indítékát

A Blikk információi szerint mégsem féltékenység állt az angyalföldi gyilkosság hátterében. Egy informátorra hivatkozva a lap azt írta pénteki cikkében: az áldozat

kevésnek találta az ágyban nyújtott teljesítményét, és szakítani akart vele”.

A Blikk szerint ezt maga a gyilkos nyilatkozta kihallgatása során a nyomozóknak. A portálon megemlítik azt is: az emberölés során a késen kívül felmerült egy másik eszköz is: egy kalapács. Azt írják: T. Róbert ezzel is rendkívül komoly sérüléseket okozott M. petrának, olyannyira, hogy még

a sok szörnyűséget látott rendőröket is elborzasztotta a helyszínen eléjük táruló látvány.

Az emberöléssel kapcsolatos legfrissebb információk kapcsán a lap megkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki a következőket nyilatkozta:

„Alapvetően feltételezhető, hogy ha ilyen szituációba kerül egy férfi, az önérzetében sérül ilyen mondatok hallatán. Szinte kasztrálja őt, szégyenérzet alakul ki benne, megjelenik az az érzés, hogy ő kevés. Egy ilyen kijelentés képes kiváltani olyan feszültséget, amit nagyon nehéz kontrollálni. Ki kell mondani azonban, hogy szükséges – és kell tudni – kontrollálni az elsöprő haragot és dühöt, ha kritizálnak és sérül az önérzetünk. Ez minden emberben fokozza az indulatot, ám a szeretetnek egy patológiás, beteges formája, hogy az agresszió eszközét használom arra, hogy a bennem lévő feszültséget csökkentsem” – nyilatkozta a szakember.

Nyitókép: Police.hu