„A Putyin-párti békepártiság üzenete arra a feltevésre épül, hogy a magyarok leszarják, mi lesz Ukrajnával, leszarják mi jön(ne) Ukrajna bukása után, csak nekünk ne kerüljön a háború lehetőleg semmibe.

Ha valaki azt hitte volna, hogy itt a nemzeti érdek abszolút primátusáról van szó Ukrajna és a nyugatos Európa létérdeke ellenében, azt a Publicus Intézet legújabb felmérése kiábrándítja.

A szolidaritás hiánya és a hazafiasság hiánya ugyanaz a hiány. Az Ukrajna léte és területi integritása iránti közöny és Magyarország léte és területi integritása iránti közöny ugyanaz a közöny.”

Forrás: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP