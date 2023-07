„Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában

A Puskás Aréna (tervezte: Skardelli György) Európa egyik legújabb, legszebb és legkorszerűbb UEFA 5 csillagos stadionja. Megtiszteltetés és óriási kaland volt, hogy irányíthattam a megtervezését és felépítését. Az MLSZ és a Puskás Aréna csapata pedig kitűnőre vizsgáztak az UEFA 2020 Európa-bajnokság, BL- és EL-meccsek, az idei Európa Liga-döntő, a Szuperkupa, a válogatott meccsek megrendezésekor. Budapest remek házigazda volt mindig!

A jó munkának beérik a gyümölcse: 2026-ban vagy 2027-ben biztosan UEFA férfi Bajnokok Ligája-döntőt rendezhetünk a Puskásban!!!

Honnan tudjuk? AZ UEFA mai bejelentéséből. A meghirdetett 2026/27-es két BL-döntőre ketten pályázunk: Olaszország és mi. Az olaszoknak azonban jelen pillanatban nincs a pályázatnak megfelelő stadionjuk, azaz még a korábbi időpont, 2026 is reális lehet számunkra.

Ahogy tehát Clinton elnök mondta a 90-es évek közepén a visegrádi országok NATO-csatlakozásával kapcsolatban: The question is not if but when! (Nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem, hogy mikor.)

Lehet készülni, a dolgok mai állása szerint hajrá, Liverpool! És akkor talán Budapesten drukkolhatnánk Szoboszlai Dominiknak a Bajnokok Ligája döntőben. Ez azért nem hangzik rosszul! ”

***

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor